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4 ore fa

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Sprint Zone – Speciale Europei di atletica Birmingham 2026, 4ª giornata. Ospite della puntata Federico Riva, primatista italiano dei 1500 metri indoor, costretto purtroppo a rinunciare all’appuntamento continentale per il protrarsi dei problemi al soleo dopo l’ottima stagione al coperto.

Insieme a Riva analizziamo una delle grandi notizie della giornata azzurra: Eloisa Coiro conquista la finale degli 800 metri femminili, una gara dal valore mondiale che si arricchisce anche della riammissione della svizzera Audrey Werro, caduta dopo un contatto subito da dietro. Un episodio che richiama da vicino quanto accaduto proprio a Riva nella semifinale dei Mondiali di Tokyo 2025.

Spazio poi alle due finali più attese della serata per l’Italia. Nel salto triplo femminile, Erika Saraceni e Dariya Derkach possono concretamente puntare al podio europeo. Negli 800 metri maschili riflettori invece su Francesco Pernici, chiamato alla gara perfetta in una finale di altissimo livello contro avversari estremamente pericolosi.

Analisi, prospettive e chiavi tecniche della quarta giornata degli Europei di Birmingham 2026 insieme a Federico Riva.

Conduce Ferdinando Savarese.

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