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Luca De Tullio si racconta a 360° da Parigi!
🇮🇹 Dagli Europei di nuoto 2026 alla sua carriera, passando per la vita fuori dalla piscina, le abitudini quotidiane e quei piccoli “segreti” che hanno accompagnato il suo percorso nel nuoto.
🎙️ Un’intervista a cuore aperto con il nuotatore azzurro, che racconta il suo presente, le sue ambizioni e gli aspetti meno conosciuti della sua vita dentro e fuori dall’acqua.
📍 Intervista realizzata a Parigi da Sofia Altavilla, in occasione degli Europei di nuoto 2026.
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