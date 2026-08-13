Rybakina vince ancora in rimonta: “Sono stanca, ora la cosa più importante è poter riposare”

Nella seconda semifinale del torneo WTA di Toronto Elena Rybakina piega in rimonta la statunitense Coco Gauff e guadagna così il pass per la sfida decisiva contro la polacca Iga Swiatek. La kazaka, in conferenza stampa, ha analizzato la sua prova soffermandosi anche sulla stanchezza derivante dai diversi match combattuti che ha disputato.

Il commento di una partita molto dura: “È stata un’altra battaglia molto dura, sono contenta che sia andata di nuovo a mio favore e spero di recuperare e giocare bene anche in finale. Gauff ha servito davvero bene nel primo set, è stato molto equilibrato, anche se ho la sensazione di aver affrettato un po’ il servizio alla fine. Sapevo di dover iniziare bene il secondo set fin dall’inizio, sono contenta di aver risposto bene a un paio di colpi e di aver ribaltato la situazione. Anche lei ha iniziato a sentire un po’ di pressione, ha commesso dei doppi falli, mentre io ho continuato a lottare e sono contenta di aver vinto”.

Sulla capacità di trovare la forza nei momenti decisivi: “Credo che l’adrenalina e le tante ore in campo mi abbiano aiutato un po’. Ho avuto le mie occasioni e le ho sfruttate. Ho cercato di non pensare al punteggio, ma di affrontare ogni punto singolarmente. Anche con il servizio, ho semplicemente scelto i miei bersagli. Anche se lei sapeva dove avrei servito, ci ho provato lo stesso, e oggi ha funzionato”.

Sulla sfida contro Iga Swiatek e l’impatto della stanchezza: “Sì, sono stanca. Non so cosa succederà, ma darò sicuramente il massimo e vedremo. La cosa più importante è dormire. Lei ha giocato bene e sarà un’altra partita molto difficile. Ci conosciamo molto bene. Nel mio caso, sento che si tratta soprattutto di recuperare dopo tante ore in campo e di portare quanta più energia possibile”.