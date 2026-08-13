Una grande Eloisa Coiro accede in finale negli 800 metri. Werro cade, poi il ripescaggio

Eloisa Coiro dà seguito alla favolosa prestazione da record italiano di due giorni fa e centra il prestigioso obiettivo della qualificazione alla finale degli 800 metri ai Campionati Europei di atletica 2026, in corso di svolgimento a Birmingham. Si tratta del miglior risultato in una rassegna continentale all’aperto per la romana, che aveva però sfiorato la medaglia a marzo 2025 in occasione degli Europei indoor di Apeldoorn.

La nuova primatista nazionale sul doppio giro di pista, grazie all’eccellente 1:57.56 del primo turno, ha ben figurato anche in semifinale chiudendo in terza posizione la seconda batteria e ottenendo quindi il pass diretto per l’ultimo atto (avanzavano le migliori tre, più due tempi di ripescaggio). 1:57.74 il crono dell’azzurra, preceduta al traguardo solamente da due fuoriclasse del calibro di Keely Hodgkinson (1:57.38) e Femke Broeders-Bol (1:57.46).

La stella britannica e la formidabile neerlandese hanno gestito senza particolari patemi la situazione, non spingendo fino in fondo nel rettilineo conclusivo e accedendo agevolmente in finale. Il vero colpo di scena si era materializzato invece nella prima heat, con la caduta della favorita svizzera Audrey Werro in seguito ad un contatto con la francese Anais Bourgoin.

Werro, primatista mondiale stagionale e terza donna più veloce della storia negli 800, ha poi concluso lentamente la prova nella speranza di un possibile ripescaggio che si è poi concretizzato. Nel frattempo Coiro è comunque certa di presentarsi in finale con il terzo miglior tempo d’ingresso, infatti la prima semifinale è stata vinta dalla britannica Jemma Reekie in 1:58.61.