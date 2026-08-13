WTA Toronto 2026, la finale sarà tra Rybakina e Swiatek

La finale del WTA 1000 di Toronto sarà tra la kazaka Elena Rybakina e la polacca Iga Swiatek, che hanno sconfitto rispettivamente dopo due semifinali combattute l’americana Coco Gauff e l’ucraina Elina Svitolina.

Rybakina si avvicina sempre di più al numero uno del ranking mondiale (vincendo il torneo sarebbe a soli quattro punti da Sabalenka). Per la kazaka è la ventiseiesima finale della carriera, la quarta di questa stagione. Dall’altra parte c’è una ritrovata Iga Swiatek, che ha vissuto un 2026 finora complicato e questa di Toronto è la prima finale dell’anno per la polacca, la trentunesima della carriera.

La prima semifinale in programma è stata proprio quella di Swiatek, che ha sconfitto in tre set Elina Svitolina con il punteggio di 6-3 1-6 6-3 dopo due ore e diciannove minuti di gioco. Andamento del primo e del secondo set molto simile, visto che prima Swiatek e poi Svitolina si sono portate sul 4-0 con doppio break di vantaggio; mentre nel terzo Svitolina si è trovata avanti di un break sul 3-2, prima di subire la rimonta di Swiatek, che ha vinto quarto game consecutivi.

Vittoria in rimonta quella di Rybakina nella seconda semifinale. La kazaka ha superato l’americana Coco Gauff con il punteggio di 5-7 6-2 6-2 dopo due ore e due minuti di gioco. Un primo set che sembrava diretto verso il tie-break e che invece ha visto Gauff trovare il break nel dodicesimo game. Nei restanti due set, invece, la numero due del mondo ha dominato, strappando per due volte in entrambi i set il servizio all’avversaria e chiudendo poi sul 6-2.