Swiatek in finale a Toronto: “Dovevo solo ritrovare il ritmo giusto”

Iga Swiatek, testa di serie numero sette, rimonta l’ucraina Elina Svitolina nella prima semifinale e si qualifica per l’ultimo atto del torneo WTA di Toronto. La polacca ritrova una finale nel circuito undici mesi dopo quella conquistata a Seul 2025 e si giocherà il titolo contro Elena Rybakina. In conferenza stampa Swiatek ha analizzato la situazione a trecentosessanta gradi.

Sul suo ritorno in finale dopo undici mesi: “È stata una partita difficile. È sempre dura contro Elina, quindi sono felice di aver vinto, soprattutto perché sono riuscita a rimontare nel terzo set giocando meglio. È sicuramente un grande passo avanti per me e sono orgogliosa di me stessa”.

La qualità come chiave principale della vittoria: “Volevo soprattutto migliorare la qualità del mio gioco, colpire meglio la palla, perché la tattica non serve a molto se non la si colpisce bene. Sapevo di potercela fare perché ci ero riuscita nel primo set; ce l’avevo nel sangue. Dovevo solo trovare il ritmo giusto. Sono contenta di essere stata abbastanza paziente da riuscirci e di non essermi scoraggiata o arresa, ma di aver trovato il modo di giocare meglio nel terzo set”.

Sul secondo set sfuggito di mano: “Credo di averle lasciato un po’ il controllo del gioco perché a volte colpivo troppo corto. Le palle non avevano abbastanza potenza, quindi avrei dovuto imprimere più energia se volevo giocare meglio nel terzo set. Nel secondo, a volte le palle erano corte e i miei colpi d’approccio non erano sufficienti; era semplicemente una questione di qualità, e sapevo di poter migliorare”.

Sul cambio di approccio nella preparazione: “È sempre meglio essere sul posto dove si disputerà il torneo. Ovviamente, partecipo a tornei a cui ho già preso parte e per i quali ho a disposizione anche due settimane, e di solito gioco dopo un allenamento. Questa volta, invece, avevo molto tempo libero e non avevo molti impegni, quindi sono arrivata qui piuttosto presto. Onestamente, non credo che sarebbe cambiato nulla se fossi arrivata due giorni dopo, anche se è stato comodo. Fin dall’inizio, eravamo convinti di avere ancora molto tempo prima del torneo, quindi le sessioni di allenamento non si sono concentrate sul torneo in sé, ma piuttosto sullo sviluppo del mio gioco. In seguito, ovviamente, ci siamo concentrati sulla preparazione per gli avversari”.