Tornano le puntate storiche di Motor News dedicate ai grandi protagonisti della Formula 1. In questa puntata Beatrice Frangione, insieme a Giorgio Piola, ci accompagna indietro nel tempo, negli straordinari e difficili anni ’70 della Formula 1, per ricordare uno dei piloti più forti, spettacolari e amati di quell’epoca: Ronnie Peterson. Il pilota svedese, amatissimo dai suoi colleghi e in particolare dal compagno di squadra Mario Andretti, ha lasciato un segno indelebile nella storia della Formula 1 grazie alla sua incredibile velocità e al suo stile di guida. Ripercorriamo la sua carriera attraverso alcune delle auto iconiche guidate da Peterson, raccontando gli episodi che hanno contribuito a trasformarlo in una vera leggenda del motorsport. Ma questa puntata ha anche un valore particolarmente intenso e personale. Giorgio Piola condivide infatti un ricordo diretto e profondamente emozionante del tragico incidente di Monza del 1978, quando si trovò sul luogo dell’incidente e intervenne per cercare di aiutare i piloti coinvolti, tra cui proprio Ronnie Peterson, mentre veniva estratto dalla vettura. Un racconto vissuto in prima persona che permette di rivivere quei drammatici momenti attraverso gli occhi di chi era presente e cercò di prestare aiuto.