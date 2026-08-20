Avete presente quando dici: ‘Questa ragazza ha qualcosa di speciale’? Ecco, Sofia Fiorini non ha solo qualcosa di speciale, ha cambiato le regole del gioco. 15 agosto 2026, Birmingham. Mentre l’Italia è in vacanza, lei è in pista a scrivere la storia. 3 ore, 15 minuti, 11 secondi. Un Record del Mondo che fa tremare i cronometri e che, credetemi, è solo l’inizio. Ma chi è Sofia? È la ragazza che parte da Poppi, studia economia alla Bocconi, corre con il cuore che batte per l’Inter e ha un coach, Alessandro Gandellini, che l’ha saputa trasformare da talento grezzo a macchina da record. Oggi a Run2U ripercorriamo l’impresa che ha fatto impazzire l’atletica italiana. Preparatevi, perché la storia di Sofia è il manifesto di una generazione che non ha paura di sognare in grande.”

In questa puntata speciale di RUN2U (Estate 2026), celebriamo l’incredibile trionfo di Sofia Fiorini ai Campionati Europei di Birmingham.

La marciatrice toscana, con il suo 3h15’11”, non ha solo vinto l’oro nella maratona di marcia, ma ha letteralmente polverizzato il record del mondo, dimostrando una maturità agonistica fuori dal comune. Dalle strade del Casentino al trasferimento a Milano per inseguire il sogno della Bocconi, ripercorriamo insieme la carriera di una campionessa che unisce studio, passione sportiva e una determinazione feroce.

Analizzeremo con voi:

Il capolavoro tattico di Birmingham e il record del mondo.

Il legame unico con il coach Alessandro Gandellini.

La vita da studente-atleta tra i libri e i circuiti di marcia.

Lo sguardo rivolto alle prossime sfide, verso Los Angeles 2028.

Cosa troverai in questo video: Intro: L’impresa di Birmingham Chi è Sofia Fiorini: le radici nel Casentino La svolta milanese e il coach Gandellini Analisi tecnica del Record del Mondo (3h15’11”) La doppia vita: Bocconi, Inter e la marcia Verso Los Angeles 2028: il futuro è adesso

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