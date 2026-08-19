La puntata si apre inoltre con un doveroso ricordo di Alex Fiorio, grandissimo protagonista del rally e del motorsport, scomparso nei giorni scorsi. Un saluto a un campione che ha lasciato un segno importante nella storia dei rally e che OA Sport vuole ricordare insieme al proprio pubblico.

Si riparte! Dopo la pausa estiva torna la Formula 1 con il Gran Premio d’Olanda. In questa nuova puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti fanno il punto sulla prima parte del Mondiale di Formula 1 2026 e provano a rispondere a una domanda fondamentale in vista della ripresa del campionato: “Secondo te, chi dovrà battere un colpo alla ripresa del campionato?” Dopo la pausa estiva, per alcuni piloti e alcuni team il GP d’Olanda rappresenta un appuntamento fondamentale per cambiare passo, rilanciare le proprie ambizioni e dare una svolta all’immagine della propria stagione.