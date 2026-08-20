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1 ora fa

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In un torneo storicamente ostico per i colori italiani, per chi non si chiama Jannik Sinner, arrivano due ottime notizie dal Cincinnati Open 2026: Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti conquistano i quarti di finale con prestazioni convincenti.

Cobolli supera in rimonta Rafa Jódar, approfittando di una giornata meno brillante dello spagnolo e imponendosi con forza nei momenti decisivi. Musetti, invece, domina contro un nervoso Jaime Faria e conferma la sua superiorità.

Alle 21:00 torna in campo Cobolli, che nei quarti di finale affronterà Tommy Paul, autore dell’eliminazione della testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Domani sarà invece la volta di Musetti, opposto a Frances Tiafoe.
Altra brutta sconfitta per Sabalenka.

Di questo, del Cincinnati Open, delle prestazioni degli italiani e di tutto il meglio del tennis internazionale parleremo a TennisMania.

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🎾 TennisMania in diretta alle 14:00 sul canale YouTube di OA Sport.

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