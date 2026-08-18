Nel mondo del nuoto esiste ancora la convinzione che per andare forte basti allenarsi di più. Ma è davvero così? Ne abbiamo parlato con il protagonista italiano della rivoluzione delle metodologie di allenamento, ospiti delle Terme di Cervia.

In questa puntata di FOCUS incontriamo Alessandro Resch, ingegnere meccanico, allenatore, esperto di biomeccanica del nuoto e fondatore del metodo Swimbox. Un’intervista che va oltre la tecnica per raccontare come stanno cambiando gli allenamenti, quale sarà il futuro del nuoto e quanto contino davvero le sensazioni dell’atleta in acqua.

Parleremo di biomeccanica, intelligenza artificiale applicata allo sport, metodologia dell’allenamento, giovani talenti, del percorso umano che lo ha portato a sviluppare uno dei metodi più innovativi del panorama natatorio italiano e del ricordo di Fabio Lombini, atleta che ha lasciato un segno indelebile nella sua carriera.

Come sempre, FOCUS non è soltanto sport: è il racconto delle persone dietro ai risultati, delle emozioni, delle difficoltà e delle idee che possono cambiare il futuro di una disciplina.

🏊‍♂️ Scopriremo cosa significa davvero “nuotare meglio” e perché il futuro del nuoto potrebbe essere molto diverso da quello che conosciamo oggi.

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conduce Alice Liverani