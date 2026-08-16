Motocross oggi in tv, GP Svezia 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming

Mandate in archivio le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross oggi, domenica 16 agosto, vedrà andare in scena le gare della quindicesima tappa della stagione 2026: in programma ad Uddevalla c’è il GP di Svezia, sia per la MXGP che per la MX2.

Di seguito il programma completo di oggi, domenica 16 agosto. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

Sarà possibile guardare il GP di Svezia in diretta tv su Rai Sport HD (gara 2 MX2 e gara 2 MXGP), mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max, Rai Play (gara 2 MX2 e gara 2 MXGP), infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale di entrambe le gare della MXGP.

CALENDARIO GP SVEZIA MOTOCROSS 2026

Domenica 16 agosto

10.25 Motocross, GP Svezia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Svezia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

13.15 Motocross, GP Svezia: MX2, gara 1 – Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com

14.15 Motocross, GP Svezia: MXGP, gara 1 – Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com

16.10 Motocross, GP Svezia: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com

17.10 Motocross, GP Svezia: MXGP, gara 2 – Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, mxgp-tv.com

PROGRAMMA GP SVEZIA MOTOCROSS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (gara 2 MX2 e gara 2 MXGP).

Diretta streaming: mxgp-tv.com, Discovery Plus, HBO Max, Rai Play (gara 2 MX2 e gara 2 MXGP).

Diretta Live testuale: OA Sport (MXGP).