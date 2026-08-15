Motocross
MXGP, Jeffrey Herlings vince la Qualifying Race del GP di Svezia e si avvicina sempre più al titolo
Jeffrey Herlings vede il titolo della classe regina sempre più all’orizzonte. L’olandese, infatti, si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Svezia, quindicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026.
Sul tracciato di Uddevalla Jeffrey Herlings (Honda) ha centrato il successo con un margine di vantaggio di 2.8 secondi sullo sloveno Tim Gajser (Yamaha) mentre chiude in terza posizione il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 3.6.
Quarta posizione per il suo connazionale Tom Vialle (Honda) a 24.4 secondi, quinta per lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 28.3, mentre in sesta si classifica il lettone Pauls Jonass (Kawasaki) a 30.9. Settimo l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) a 34.9, ottavo Andrea Adamo (KTM) a 45.9, nono Andrea Bonacorsi (Ducati) a 47.3, mentre completa la top10 lo svizzero Jeremy Seewer (KTM) a 49.7.
A questo punto la classifica generale della classe regina vede Jeffrey Herlings con 685 punti e un margine di ben 106 punti su Romain Febvre. In terza posizione rimane Lucas Coenen con 566 punti, mentre è quarto Tim Gajser con 543. Quinto il nostro Andrea Adamo a quota 453 punti. A questo punto la MXGP si prepara per la giornata di domani che vedrà la prima manche scattare alle ore 14.15, mentre la seconda prenderà il via alle ore 17.10.