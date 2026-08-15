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Motocross

MX2, Simon Laengenfelder fa sua la Qualifying Race di Uddevalla e la generale si fa sempre più incerta!

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5 minuti fa

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Simon Laengenfelder
Simon Laengenfelder / MXGP.com

Simon Laengenfelder si è aggiudicato la Qualifying Race del Gran Premio di Svezia, quindicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MX2 2026. Sul tracciato di Uddevalla il pilota tedesco ha preso il comando delle operazioni dopo pochi giri e non ha più lasciato scampo ai rivali. In classifica generale Guillem Farres (oggi subito out) conduce con 668 punti contro i 627 di Sacha Coenen, i 616 di Camden McLellan ed i 608 di Simon Laengenfelder.

Simon Laengenfelder (KTM) ha vinto la Qualifying Race precedendo il belga Liam Everts (Husqvarna) per 2.6 secondi, mentre è terzo il sudafricano Camden McLellan (Triumph) a 20.1. Quarta posizione per il lettone Janis Martins Reisulis (Yamaha) a 21.3, quinta per il belga Sacha Coenen (KTM) a 28.1, mentre in sesta troviamo l’olandese Kay Karssemakers (Kawasaki) a 33.0.

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Settima posizione per il ceco Julius Mikula (KTM) a 35.1, ottava per Valerio Lata (Honda) a 52.1, nona per il francese Maxime Grau (Honda) a 54.6, mentre completa la top10 il norvegese Pelle Gundersen (Husqvarna) a 58.1. Chiude in 17a posizione Luca Ruffini (Husqvarna) a 1:54. A questo punto la MX2 si prepara per la giornata di domani che vedrà la prima manche scattare alle ore 13.15, mentre la seconda prenderà il via alle ore 16.10.

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