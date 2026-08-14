MXGP, la classe regina si prepara per avere un nuovo re. Jeffrey Herlings a Uddevalla vede la corona

Jeffrey Herlings vuole chiudere i conti una volta per tutte. Il pilota nativo di Geldrop-Mierlo, città del Brabante Settentrionale, infatti, vede sempre meno distante all’orizzonte la corona di campione del mondo della classe regina. Nel caso si tratterebbe della terza per il fuoriclasse olandese, la sesta complessiva.

Tutto questo, o molto di tutto questo, sarà in discussione in occasione del Gran Premio di Svezia, quindicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2026. Si gareggerà, come tradizione, sullo splendido scenario del tracciato di Uddevalla, sul quale saranno in palio 60 punti di estrema importanza per la corsa al titolo.

La classifica generale, a questo punto, vede Jeffrey Herlings al comando con 675 punti e un margine di vantaggio di ben 104 lunghezze nei confronti di Romain Febvre che, com’è ben noto, dopo la tappa di Lommel ha scavalcato Lucas Coenen che rimane fermo a quota 566 da ormai tre appuntamenti per colpa di un fastidioso infortunio. Il belga, che sembrava pronto a mettere le mani sul suo primo titolo nella classe regina, si è fermato alla caduta di Foxhills e, dal sogno iridato, è passato all’incubo del non poter gareggiare.

Appare evidente, quindi, che la trasferta svedese potrebbe dare lo slancio definitivo al pilota della Honda per blindare il suo titolo. Mancano solamente 5 tappe di campionato, ovvero 15 manche complessive: 10 gare e 5 Qualifying Race. Contando 60 punti per ogni tappa, si fa presto a calcolare che, a disposizione dei piloti, ci sono ancora 300 punti complessivi. Jeffrey Herlings ha già un vantaggio in tripla cifra sugli inseguitori. Rafforzarli in Svezia significherebbe iniziare a valutare non “se” vincere il titolo, ma “quanto” festeggiarlo.