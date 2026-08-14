Motocross
MX2, la tappa del GP di Svezia ci chiarirà quale sarà la volata finale per il titolo
Se confidavate di arrivare alle ultime cinque tappe del Mondiale MX2 2026 con le idee già chiare, pensando alla corsa verso il titolo, la sensazione è che siete rimasti assolutamente delusi. Mai come in questa stagione, infatti, la classe più leggera ha ancora tutto aperto, o quasi, a metà del mese di agosto.
Siamo, infatti, ai nastri di partenza del Gran Premio di Svezia sul tracciato di Uddevalla, quindicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MX2 2026 e saranno in palio 60 punti dalla pesantezza letteralmente indicibile. La corsa al titolo, come vedremo, è ampiamente aperta e vedrà diversi pretendenti pronti per battagliare.
Davanti a tutti in classifica generale troviamo Guillem Farres con 668 punti e 47 lunghezze di vantaggio su Sacha Coenen che è uscito dalla tappa delle Fiandre con le ossa rotte. Terza posizione per Camden McLellan con 608 che, invece, a Lommel ha fatto bottino pieno e si è ufficialmente rimesso nella battaglia, quindi quarta posizione per Simon Laengenfelder con 598. In poche parole, 4 piloti in 70 punti.
Mancano 5 tappe al termine della stagione e, di conseguenza, 10 manche e 5 Qualifying Race. 300 punti complessivi che potrebbero spostare e ridefinire ogni scenario. Ovviamente Guillem Farres parte con i favori del pronostico, dall’alto della sua prima posizione in classifica e del suo vantaggio sugli inseguitori. Ma, come abbiamo visto in questa annata, mai dare nulla per scontato. La MX2 è a caccia del suo nuovo padrone. La tappa di Uddevalla ci darà una mano a chiarire chi sarà?