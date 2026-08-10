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12 ore fa

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Il dolore al ginocchio destro costringe Jannik Sinner a saltare anche il Masters 1000 di Cincinnati. Con fonti e virgolettati, proviamo a ricostruire quanto è successo al numero 1 del mondo in questa tormentata estate dopo Wimbledon.

Intanto a Montreal, esce di scena João Fonseca, battuto dal campione in carica Ben Shelton. Restano in corsa i primi quattro under 23 del mondo: Jakub Mensik, Learner Tien, Rafael Jódar e Arthur Fils. Proprio questi ultimi due, saranno protagonisti della sfida più intrigante di oggi. In campo nell’altro match, a seguire dalla mezzanotte italiana, Luciano Darderi.

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