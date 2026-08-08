In diretta la presentazione ufficiale alla stampa del King e Queen of the Beach 2026, uno degli appuntamenti più spettacolari dell’estate del beach volley italiano.

L’evento si disputerà l’11 e 12 agosto a Civitanova Marche, nella Iplex Beach Arena sul lungomare nord, con 16 tra i migliori specialisti italiani pronti a contendersi le corone di King e Queen.

Nel Queen Beach Volley Tour saranno protagoniste Jessica Belliero Piccinin, Sofia Balducci, regina in carica, Claudia Puccinelli, Rachele Mancinelli, Camilla Sanguigni, Sara Breidenbach, Aurora Mattavelli e Oriola Shpuza.

Nel torneo maschile scenderanno invece sulla sabbia Giacomo Titta, Fabrizio Mussa, campione in carica, Tiziano Andreatta, Marco Ulisse, Mauro Sacripanti, Manuel Alfieri, Raoul Acerbi e Riccardo Iervolino.

Una formula particolare e spettacolare, nella quale gli atleti cambieranno compagno nel corso della manifestazione e dovranno dimostrare qualità tecniche, capacità di adattamento e continuità per conquistare il titolo individuale.

Nei prossimi giorni saranno ufficializzati gironi e calendario completo. La prima giornata di gare, martedì 11 agosto, scatterà alle 9.30.

📍 Iplex Beach Arena – Civitanova Marche

📅 11-12 agosto 2026

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