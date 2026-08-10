Sport in tv oggi (lunedì 10 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 10 agosto, comincia la settima forse più “calda” dell’intera estate sportiva per via della concomitanza di due grandi eventi come i Campionati Europei di atletica e nuoto. L’Alexander Stadium di Birmingham e l’Olympic Aquatic Centre di Parigi si apprestano ad ospitare le prime competizioni delle rispettive rassegne continentali, assegnando in serata già alcuni titoli.

Italia subito a caccia delle medaglie nell’atletica con Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, Zaynab Dosso nei 100 metri e con la staffetta mista del miglio (4×400), mentre nel nuoto possono provarci sia Alberto Razzetti nei 400 misti che le due staffette di genere 4×200 stile libero.

Il menù odierno propone anche la quinta tappa del Giro del Portogallo e soprattutto i quarti di finale degli Open del Canada di tennis, con l’azzurro Luciano Darderi pronto a sfidare lo statunitense Brandon Nakashima sul cemento di Montreal per inseguire la seconda semifinale della carriera in un Masters 1000.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 10 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 10 agosto

9.30 Nuoto, Europei: prima giornata, sessione mattutina – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

11.35 Atletica, Europei: prima giornata, sessione mattutina – Diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00), RaiSportHD (dalle 13.00), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; live streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN

15.50 Ciclismo, Giro del Portogallo: quinta tappa – Diretta streaming su Discovery Plus e HBO MAX

18.30 Nuoto, Europei: prima giornata, sessione serale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

20.00 Atletica, Europei: prima giornata, sessione serale – Diretta tv su Rai 2 (dalle 20.00 alle 20.30 e dalle 21.00 in poi), RaiSportHD (dalle 20.30 alle 21.00), Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; live streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN

22.00 Tennis, ATP Montreal: quarti di finale (3° match sul centrale Luciano Darderi vs Brandon Nakashima) – Diretta tv su Sky Sport Uno; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

Martedì 11 agosto

1.00 Tennis, WTA Toronto: quarti di finale (Shnaider vs Swiatek e a seguire Alexandrova vs Svitolina) – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

2.00 Volley femminile, Mondiali U17: Italia-Porto Rico – Diretta streaming sul canale Youtube Volleyball World

IL LIVEBLOG DEGLI EUROPEI DI NUOTO ED ATLETICA

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.35 E 20.03