Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

1 giorno fa

il

Con le rinunce dei big Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, le tante teste di serie già eliminate – tra cui Alexander Zverev – e i ritiri dei canadesi, il Masters 1000 del Canada si trasforma in una grande occasione per la nuova generazione del tennis.

Da Jódar a Ben Shelton, da Menšík a Fonseca.

Fuori anche gli italiani Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. L’unico azzurro ancora in corsa è Luciano Darderi.

🇮🇹 Ne parliamo in diretta dalle 8:30 a TennisMania, sul canale YouTube OA Sport!

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

#TennisMania #Tennis #ATP #Masters1000 #CanadaOpen #Sinner #Alcaraz #Djokovic #Jodar #Fonseca #Darderi #Musetti #Arnaldi #OASport

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità