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Con le rinunce dei big Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, le tante teste di serie già eliminate – tra cui Alexander Zverev – e i ritiri dei canadesi, il Masters 1000 del Canada si trasforma in una grande occasione per la nuova generazione del tennis.
Da Jódar a Ben Shelton, da Menšík a Fonseca.
Fuori anche gli italiani Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. L’unico azzurro ancora in corsa è Luciano Darderi.
🇮🇹 Ne parliamo in diretta dalle 8:30 a TennisMania, sul canale YouTube OA Sport!
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