LIVE Tuffi, Europei 2026 in DIRETTA: Matteo Santoro deve dimostrare il suo valore nella gara individuale da 3 metri

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sesta giornata di gare agli Europei di tuffi 2026. Due titoli oggi in palio: il trampolino da tre metri maschile e il sincro misto 10 metri.

Si comincia alle 10.30 con le qualificazione del trampolino maschile. Saranno ben 32 i tuffatori che proveranno ad agguantare i 12 posti disponibili per entrare in finale. Fra questi anche i due azzurri Giovanni Tocci e Matteo Santoro. L’esperto classe 1996 è al debutto in questa edizione parigina del torneo continentale, per Santoro sarà invece l’ennesima prova al termine di un Europeo con tanti alti, ma anche qualche basso. Il bronzo nel sincro con Belotti, l’oro nel team event e nel sincro misto da tre metri con Pellacani sono risultati eccezionali per il giovane azzurro, che però nella gara individuale dal metro è clamorosamente rimasto fuori dalla finale. L’obiettivo minimo per gli azzurri è entrare fra i primi 12, per giocarsi le medaglie nell’atto conclusivo che si disputerà alle 19.55.

Non solo il trampolino da tre metri però, domani saranno protagoniste anche le coppie del sincro misto dalla piattaforma da 10 metri. Per l’Italia gareggeranno Sarah Jodoin Di Maria, che nella gara individuale non è riuscita a bissare il titolo continentale dell’anno passato, e il giovane Raffaele Pelligra, che ieri ha vinto una bellissima medaglia d’argento nel sincro 10 metri maschile. I due si sono hanno già gareggiato insieme in questa rassegna europea nella finale del team event, dove hanno ottenuto con Santoro e Pellacani la medaglia d’oro. La finale del sincro misto 10 metri comincerà alle 18.30.

La sesta giornata di gare degli Europei di tuffi di Parigi 2026 comincerà alle 10:30 con l’eliminatoria del trampolino maschile da tre metri. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata dell’evento, buon divertimento!