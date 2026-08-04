Calendario Europei tuffi grandi altezze 2026: orari, programma, tv, streaming

Dal 7 all’8 agosto dalle piattaforme provvisorie allestite a Port Debilly sulla Senna (27 metri per gli uomini, 20 metri per le donne) ci sarà lo spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze in questi Europei 2026 degli sport acquatici a Parigi.

L’Italia si presenta con una squadra di tre specialisti delle grandi altezze. A guidare il gruppo è Elisa Cosetti, 24 anni, atleta della Triestina Nuoto, già salita sul podio continentale con il bronzo conquistato agli Europei di Roma 2022 e ottava classificata ai Mondiali di Doha 2024.

Accanto a lei ci saranno Davide Baraldi, 25enne comasco in forza alla Canottieri Milano, dodicesimo nella rassegna iridata di Doha, e Andrea Barnabà, 22 anni, portacolori della Triestina Nuoto, che in Qatar ha chiuso al nono posto.

Gli Europei di tuffi dalle grandi altezze, in programma dal 7 all’8 agosto, godranno della copertura televisiva offerta dalla Rai (Rai 2 HD, RaiSport HD) e da Sky Sport (Sky Sport Uno); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv. OA Sport vi offrirà piena copertura con le sue dirette live testuali.

CALENDARIO EUROPEI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2026

Venerdì 7 agosto

13:30 Tuffi grandi altezze, gara femminile

16:00 Tuffi grandi altezze, gara maschile

Sabato 8 agosto

13:30 Tuffi grandi altezze, gara femminile

16:00 Tuffi grandi altezze, gara maschile

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSport HD, Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport