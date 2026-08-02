Oscar Bertone: “Mai visto Chiara Pellacani così precisa negli allenamenti, costante e puntuale”

Poche ore dopo aver vinto l’oro nel sincro misto da 3 metri in coppia con Matteo Santoro, Chiara Pellacani concede il bis agli Europei senior 2026 di tuffi, centrando il titolo continentale anche nel trampolino individuale da 1 metro. Il direttore tecnico dell’Italia, Oscar Bertone, ha commentato l’impresa al sito federale.

Un doppio oro impreziosito anche dal quinto posto di Elisa Pizzini: “Una domenica bestiale. Pensavo, il primo giorno abbiamo fatto il botto, qui abbiamo fatto il grande botto, sinceramente. A dire la verità speravo di trovare due atleti sul podio, perché Elisa se lo meritava. Chiara è in una condizione di forma perfetta: non l’ho mai vista così precisa negli allenamenti, costante, puntuale“.

La determinazione di Chiara Pellacani fa la differenza, ma è tutta la squadra a stare bene: “È arrivata qua e ha dichiarato che vuole portare a casa cinque medaglie. Certo, adesso cominciano a essere tre ori. Stanno bene tutti e col sorriso sulle labbra, e questo è quello che mi interessa. Ogni giorno è una giornata a sé, questa l’abbiamo vissuta in modo pazzesco“.