EGEMONE! Chiara Pellacani giganteggia anche dai 3 metri e firma il poker di ori agli Europei!

Finita nell’album dei ricordi la finale della gara femminile dai tre metri di questi Europei 2026 dedicati anche ai tuffi. La domanda era la seguente: riuscirà Chiara Pellacani a diventare la prima azzurra a conquistare quattro ori nella stessa edizione della rassegna continentale?

Risposta affermativa per la romana, capace di stabilire un record che neanche Tania Cagnotto è stata in grado di realizzare. Per la tuffatrice tricolore si tratta della 23ma medaglia continentale in carriera, seconda italiana alltime alle spalle di Tania.

Chiara nel suo incedere nell’atto conclusivo ha messo insieme i seguenti score: 67.50 col doppio e mezzo indietro, 72.00 col doppio e mezzo avanti, 79.05 col triplo e mezzo avanti, 72.00 col doppio e mezzo rovesciato e 67.50 col doppio e mezzo ritornato. Un score totale di 358.05 (nuovo record personale). Dietro di lei hanno concluso la britannica Yasmin Harper (318.70) e la russa Nadezhda Trifonova (312.40). Distacchi davvero incredibili per le avversarie, una gara da cinese.

Peccato per Elisa Pizzini, che ha sperato fino alla fine di portarsi a casa la medaglia, ma l’altra atleta nostrana si è dovuta accontentare di una quarta piazza, con lo score di 306. 25. Nelle rotazioni, è costato la top-3 il triplo e mezzo avanti da 54.25.