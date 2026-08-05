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LIVE Giro di Polonia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan a caccia del tris
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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della terza tappa del Giro di Polonia 2026, che si svolgerà da Gorzów Wielkopolski a Zielona Góra per un totale di 193,5 chilometri.
Tutti a caccia di Jonathan Milan, il velocista italiano che si è preso le prime due frazioni nella corsa dell’Est Europa. Anche la terza tappa sembra essere apparecchiata per un arrivo nel quale dovrebbero essere protagonisti gli sprinter, ma attenzione al GPM di Przytok (1,1 km al 4,2%) posto in corrispondenza del chilometro 180.
Riuscirà qualche attaccante da lontano o un finisseur a scuotere la corsa? La risposta sulle strade della tappa che, oltre a Milan, potrebbe vedere protagonisti, il francese della Soudal Quick-Step Paul Magnier, Juan Sebastián Molano della UAE Emirates XRG, Gerben Thijssen della Alpecin-Premier Tech, Jordi Meeus della Red Bull-Bora-hansgrohe e il giovane Noah Hobbs della Ef Education-EasyPost, senza dimenticare Matteo Moschetti della Pinarello-Q36.5 e Matteo Malucelli della XDS Astana.
La terza del Giro di Polonia 2026, con partenza da Gorzów Wielkopolski e arrivo a Zielona Góra per un totale di 193,5 km, partirà alle 12.15. Potete seguire la Diretta Live testuale della corsa su OA Sport a partire dalle 14.30. Cronaca dettagliata e aggiornamenti costanti per farvi vivere al meglio la seconda frazione del giro a tappe polacco. Buon divertimento!