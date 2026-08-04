Jonathan Milan concede il bis al Giro di Polonia! Sprint regale nella seconda tappa

Due su due. Jonathan Milan si è imposto anche in occasione della seconda tappa valida per il Giro di Polonia 2026, rendendosi artefice di una volata d’altissimo profilo che l’ha portato a tagliare per primo il traguardo, al termine del percorso di 150.1 km che ha visto una partenza da Międzyzdroje ed un arrivo in quel di Szczecin.

La corsa è stata caratterizzata da una fuga a quattro composta da Jonas Rutsch (Lotto Intermarché), Anton Schiffer (Visma Lease a Bike), Radosław Frątczak (Nazionale polacca) e Dires De Bond (Jayco AlUla) che, con il passare dei chilometri, sono stati via via raggiunti dal gruppo, il quale ha viaggiato a ranghi compatti quando mancavano poco meno di 15 km all’arrivo.

Nel momento clou l’azzurro in forza alla Lidl-Trek ha lanciato uno sprint estremo e tutt’altro che semplice, considerando una insidiosa discesa e una curva a sinistra in cui ha dimostrato di avere più gambe rispetto agli avversari, precedendo così Paul Magnier (Soudal Quick-Step), un ottimo terzo Matteo Malucelli (CDS Astana Team), Ivan Garcìa (Cortina Movistar Team) e Daniel Skerl (Bahrain Victorious) a completare la top 5. Nella classifica generale invece Milan conserva otto secondi di vantaggio rispetto a Magnier, mentre Kamil Malecki (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) è terzo a +0:12.

Domani, mercoledì 5 agosto, si svolgerà la terza frazione con un percorso lungo di 193.5 con partenza da Gorzów Wielkopolski e Zielona Góra