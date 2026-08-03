Giro di Polonia, Jonathan Milan conquista la volata della prima tappa

Si è aperto con il successo di Jonathan Milan l’83esima edizione del Giro di Polonia. Al termine di una frazione inaugurale prevalentemente pianeggiante, l’italiano della Lidl-Trek è riuscito ad imporsi nella volata finale, vincendo il testa a testa con Paul Magnier, suo grande rivale al Giro d’Italia. Per il classe 2000 si tratta della 34esima vittoria in carriera che gli vale la prima maglia di leader della generale.

La prima frazione, da Gdynia a Koszalin (234.2 km), si è aperta con la fuga di Simon Dalby (Uno-X Mobility), Rudy Molard (Groupama – FDJ United), Patrick Gamper (Jayco Alula), Bart Lemmen (Team Visma Lease a Bike), Kamil Malecki (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Radoslaw Fratczak (Wibatech Lubelskie Perła Polski).

Gli attaccanti sono stati ripresi a 16 chilometri dal traguardo e sul GPM di Gora Chelmska è stato Dries De Bondt a tentare l’attacco in solitaria. Le squadre dei velocisti sono rientrate e si sono preparate al meglio alla volata, vinta da Jonathan Milan. L’italiano è riuscito a bruciare Paul Magnier (Soudal Quick-Step) anticipando anche Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates XRG), terzo all’arrivo. In top 10 anche Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), ottavo al traguardo.