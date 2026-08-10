Medagliere Europei atletica 2026: Norvegia al comando, Italia e Gran Bretagna appaiate

Gli Europei 2026 di atletica andranno in scena a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto, mettendo in palio ben 50 titoli (24 maschili, 24 femminili, 2 misti). Si preannuncia grande spettacolo all’Alexander Stadium, che ospiterà l’evento più importante di questa stagione e che animerà l’intera settimana di Ferragosto, in contemporanea con gli Europei di nuoto e di ginnastica artistica femminile, come se fosse una piccola Olimpiade, per iniziare a prepararsi verso i Giochi di Los Angeles 2028.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandissime ambizioni: dopo aver conquistato il primo posto nel medagliere in occasione dell’edizione di Roma 2024, gli azzurri proveranno a ripetersi in trasferta, dove i rivali di riferimento sembrano poter essere proprio i britannici. Saranno diverse le frecce nella spedizione di 130 atleti selezionata dal DT Antonio La Torre e guidata anche da Stefano Mei, presidente FIDAL: quali sarà il bottino di allori per il Bel Paese?

Marcell Jacobs andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo sui 100 metri, Nadia Battocletti sarà chiamata a difendere i titoli su 5000 e 10.000 metri, Leonardo Fabbri e Andy Diaz sono forti delle migliori prestazioni mondiali stagionali tra getto del peso e salto triplo, Mattia Furlani è reduce da un infortunio ma sarà una grande pedina nel salto in lungo, Larissa Iapichino punta al bersaglio grosso nel salto in lungo, Francesco Fortunato, Antonella Palmisano e Massimo Stano possono sbancare nella marcia.

Gianmarco Tamberi non è parso in ottima forma, ma è lecito aspettarsi una zampata del fenomeno in un salto in alto dove Matteo Sioli ha i mezzi per puntare al podio. Zaynab Dosso correrà da underdog sui 100 metri, Sara Fantini sarà tra le favorite nel lancio del martello, Dariya Derkach ed Erika Fantini possono stupire nel salto triplo. Attenzione a un outsider come Francesco Pernici sugli 800 metri, Alessandro Sibilio è parso in crescita sui 400 ostacoli, si sognerà anche con le staffette.

MEDAGLIERE EUROPEI ATLETICA 2026