Europei atletica 2026 oggi in tv: orari sabato 15 agosto, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 15 agosto va in scena la sesta giornata di gare agli Europei 2026 di atletica, in corso di svolgimento presso l’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna). Si preannuncia grande spettacolo quando siamo ufficialmente entrati nel weekend conclusivo della rassegna continentale, verranno messi in palio ben dodici titoli: maratona e mezza maratona di marcia per entrambi i sessi, le due 4×100, salto triplo maschile, 10.000 metri maschile, 1.500 metri maschile, 400 metri femminile, salto in alto femminile, tiro del giavellotto maschile, eptathlon. L’Italia si giocherà carte di primissimo piano.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 8.30 E 20.45

Andy Diaz sogna la grande apoteosi nel salto triplo, con tanto di volo oltre le Colonne d’Ercole dei diciotto metri, ma il Campione del Mondo Indoor e primatista mondiale stagionale (17.87 metri in occasione dei Campionati Italiani Assoluti a Firenze) dovrà vedersela con il portoghese Pedro Pichardo, iridato all’aperto e suo acclarato rivale. In gara anche Andrea Dallavalle (argento mondiale all’aperto) e Simone Biasutti, in piena lotta per il podio e sulla carta superiori al resto della concorrenza.

Mattinata di Ferragosto all’insegna della marcia: le quattro gare del tacco e punta partiranno in contemporanea alle ore 08.30, generando anche parecchia confusione per il grande pubblico. La disciplina sembra essere stata messa ai margini, ma è qui che l’Italia si gioca le chance di imporsi nel medagliere: Francesco Fortunato nella mezza e Massimo Stano nella maratona sono due carte da oro, mentre Antonella Palmisano partirà sfavorita nella mezza contro la spagnola Maria Perez.

Imperdibili le staffette veloci: cosa riuscirà a fare l’Italia nelle 4×100? Batterie all’ora di pranzo, sperando di qualificarsi alle finali in programma in serata. Yeman Crippa sarà un gradito outsider sui 10.000 metri (rimetterà le chiodate dopo aver vinto la Maratona di Parigi, in passato trionfò su questa distanza in campo continentale), grandissima attesa per Larissa Iapichino nelle qualificazioni del salto in lungo e per Pietro Arese nell’atto conclusivo sui 1500 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (sabato 15 agosto) agli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 08.30 alle ore 13.00, dalle ore 21.00 fino alla conclusione, su RaiSportHD nelle altre fasce orarie; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI

Sabato 15 agosto

08.30 Mezza maratona di marcia (maschile)

08.30 Mezza maratona di marcia (femminile)

08.30 Maratona di marcia (maschile)

08.30 Maratona di marcia (femminile)

11.25 Eptathlon, salto in lungo

12.50 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

12.55 Eptathlon, tiro del giavellotto

13.15 1500 metri (femminile), batterie

13.40 4×100 (femminile), batterie

14.00 4×100 (maschile), batterie

20.45 Eptathlon, 800 metri

21.01 Tiro del giavellotto (maschile), finale

21.07 Salto in alto (femminile), finale

21.10 400 metri (femminile), finale

21.17 Salto triplo (maschile), finale

21.25 10.000 metri (maschile), finale

22.07 1500 metri (maschile), finale

22.33 4×100 (maschile), finale

22.48 4×100 (femminile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA

Sabato 15 agosto

08.30 Mezza maratona di marcia (maschile): Francesco Fortunato, Andrea Cosi, Gianluca Picchiottino

08.30 Mezza maratona di marcia (femminile): Antonella Palmisano, Alexandrina Mihai, Michelle Cantò, Nicole Colombi

08.30 Maratona di marcia (maschile): Massimo Stano, Andrea Agrusti, Riccardo Orsoni

08.30 Maratona di marcia (femminile): Eleonora Giorgi, Federica Curiazzi, Sofia Fiorini

11.25 Eptathlon, salto in lungo: Sveva Gerevini

12.50 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino

12.55 Eptathlon, tiro del giavellotto: Sveva Gerevini

13.15 1500 metri (femminile), batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini

13.40 4×100 (femminile), batterie: Italia (formazione da definire)

14.00 4×100 (maschile), batterie: Italia (formazione da definire)

20.45 Eptathlon, 800 metri: Sveva Gerevini

21.01 Tiro del giavellotto (maschile), finale: Giovanni Frattini

21.07 Salto in alto (femminile), finale: Idea Pieroni, Asia Tavernini

21.17 Salto triplo (maschile), finale: Andy Diaz, Andrea Dallavalle, Simone Biasutti

21.25 10.000 metri (maschile), finale: Yeman Crippa, Francesco Guerra, Pasquale Selvarolo

22.07 1500 metri (maschile), finale: Piero Arese

22.33 4×100 (maschile), finale: eventuale Italia (formazione da definire)

22.48 4×100 (femminile), finale: eventuale Italia (formazione da definire)

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 08.30 alle ore 13.00, dalle ore 21.00 fino alla conclusione; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 14.30, dalle ore 20.20 alle ore 21.00; Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 08.30 fino alle 14.10 e dalle ore 21.45 fino alla conclusione, per gli abbonati; Sky Sport Arena (canale 204) in versione integrale, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.