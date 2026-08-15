Europei nuoto 2026 oggi in tv: orari sabato 15 agosto, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 15 agosto, andrà in scena la penultima giornata di gare agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Al Centre Aquatique Olympique, day-6 in cui le emozioni non mancheranno e in casa Italia si vorrà recitare un ruolo da protagonista, andando ad aggiornare il proprio medagliere.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Il tutto avrà inizio, come al solito, dalle batterie delle 09:30. Saranno i velocisti puri a dare il via alle danze nei 50 stile libero. Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano e Giovanni Guatti saranno chiamati a una prova di carattere per centrare l’ingresso in semifinale. Lo stesso discorso è valido nei 200 farfalla femminili, con Giada Alzetta, Paola Borrelli e Anita Gastaldi al via.

A seguire ci saranno i 100 dorso con Thomas Ceccon Daniele Del Signore, Michele Lamberti e Francesco Lazzari chiamati a dare un segnale in ottica qualificazione. Lo stesso discorso si può fare per le heat dei 50 rana femminili con Lisa Angiolini, Anita Bottazzo e Benedetta Pilato. A completare il programma mattutino le batterie dei 200 misti con Alberto Razzetti e Jacopo Barbotti e la staffetta 4×200 sl mista.

Nella sessione serale, spazio a Razzetti nella finale dei 200 farfalla, Sara Curtis in quella dei 50 stile libero, Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, Gastaldi nei 200 misti e Luca De Tullio nei 1500 sl.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD, RaiSport HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

EUROPEI NUOTO 2026 OGGI

Sabato 15 agosto

Sessione mattutina

9.30 Batterie 50m stile libero uomini

9.48 Batterie 200m farfalla donne

10.01 Batterie 100m dorso uomini

10.24 Batterie 50m rana donne

10.36 Batterie 200m misti uomini

10.57 Batterie staffetta 4x200m stile libero mista

Sessione serale

18.30 Finale 200m farfalla uomini

18.37 Finale 50m stile libero donne

18.42 Finale 50m rana uomini

18.47 Finale 200m misti donne

18.54 Semifinali 50m stile libero uomini

19.01 Semifinali 50m rana donne

19.20 Finale 1500m stile libero uomini

19.52 Semifinali 200m farfalla donne

20.02 Semifinali 200m misti uomini

20.12 Finale 100m dorso donne

20.18 Semifinali 100m dorso uomini

20.47 Finale staffetta 4x200m stile libero mista

AZZURRI IN GARA

Sabato 15 agosto

Sessione mattutina

9.30 Batterie 50m stile libero uomini — Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano, Giovanni Guatti

9.48 Batterie 200m farfalla donne — Giada Alzetta, Paola Borrelli, Anita Gastaldi

10.01 Batterie 100m dorso uomini — Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzari

10.24 Batterie 50m rana donne — Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Benedetta Pilato

10.36 Batterie 200m misti uomini — Jacopo Barbotti, Alberto Razzetti

10.57 Batterie staffetta 4x200m stile libero mista — Italia

Sessione serale

18.30 Finale 200m farfalla uomini — Alberto Razzetti

18.37 Finale 50m stile libero donne — Sara Curtis

18.42 Finale 50m rana uomini — Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi

18.47 Finale 200m misti donne — Anita Gastaldi

18.54 Semifinali 50m stile libero uomini

19.01 Semifinali 50m rana donne

19.20 Finale 1500m stile libero uomini — Luca De Tullio

19.52 Semifinali 200m farfalla donne

20.02 Semifinali 200m misti uomini

20.12 Finale 100m dorso donne

20.18 Semifinali 100m dorso uomini

20.47 Finale staffetta 4x200m stile libero mista

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD 9.30-11.30, Rai 2 HD 18.30-20.30, Sky Sport Uno (201) 18.45-21.45, Sky Sport Max (206) 9.30-11.45 e 18.30-21.45.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV.

Diretta testuale: OA Sport.