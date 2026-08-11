LIVE Europei 2026, martedì 11 agosto in DIRETTA: finale di giornata atroce con l’infortunio di Jacobs

ATLETICA

Sarà una finale a 13 nel salto in alto maschile e l’Italia cala il poker! Quattro azzurri conquistano la qualificazione: Matteo Sioli e Gianmarco Tamberi superano 2,23, mentre Edoardo Stronati e Christian Falocchi staccano il pass con 2,19. Nessuno ottiene la qualificazione automatica e si procede dunque attraverso la classifica: ben dieci atleti chiudono a quota 2,23. L’Italia sarà la nazione più rappresentata in finale con quattro saltatori.

1 Joel Clarke-Khan (GBR) 2,23

1 Kimani Jack (GBR) 2,23

3 Jonathan Kapitolnik (ISR) 2,23

3 Mateusz Kolodziejski (POL) 2,23

5 Oleh Doroshchuk (UKR) 2,23

5 Matteo Sioli (ITA) 2,23

5 Gianmarco Tamberi (ITA) 2,23

8 Antonios Merlos (GRE) 2,23

9 Falk Wendrich (GER) 2,23

10 Thomas Carmoy (BEL) 2,23

11 Edoardo Stronati (ITA) 2,19

12 Christian Falocchi (ITA) 2,19

12 Antrea Mita (GRE) 2,19