Europei nuoto 2026, il programma di domani (martedì 11 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Proseguono gli Europei senior 2026 degli sport acquatici: domani, martedì 11 agosto, si terrà la seconda giornata di gare riservata al nuoto in corsia. A Parigi, in Francia, la sessione mattutina scatterà alle ore 9.30, mentre la sessione serale partirà alle ore 18.30.

Nelle batterie del mattino andranno in scena 6 specialità, con un totale di 20 italiani in vasca, dei quali 16 impegnati nelle prove individuali più un quartetto all’opera in staffetta. Nel pomeriggio spazio a 4 semifinali ed all’assegnazioni dei titoli in 6 finali.

Le gare degli Europei senior 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2026

Martedì 11 agosto

Sessione mattutina

9.30 NUOTO Batterie 50m farfalla donne – Elena Capretta, Costanza Cocconcelli, Silvia Di Pietro

9.44 NUOTO Batterie 100m stile libero uomini – Lorenzo Ballarati, Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo, Alessandro Miressi

10.12 NUOTO Batterie 100m rana donne – Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte, Benedetta Pilato

10.28 NUOTO Batterie 200m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore

10.45 NUOTO Batterie staffetta 4x100m misti mista – Italia

11.04 NUOTO Batterie 800m stile libero uomini – Luca De Tullio, Matteo Diodato, Davide Marchello

Sessione serale

18.30 NUOTO Finale 200m dorso donne

18.37 NUOTO Finale 50m farfalla uomini

18.42 NUOTO Finale 100m stile libero donne

18.48 NUOTO Finale 100m rana uomini

18.54 NUOTO Semifinali 100m rana donne

19.03 NUOTO Semifinali 200m dorso uomini

19.25 NUOTO Semifinali 50m farfalla donne

19.32 NUOTO Semifinali 100m stile libero uomini

19.53 NUOTO Finale 800m stile libero donne

20.06 NUOTO Finale staffetta 4x100m misti mista

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

Diretta testuale: OA Sport