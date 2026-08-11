Europei atletica 2026 oggi in tv: orari martedì 11 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 11 agosto va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2026 di atletica, in corso di svolgimento presso l’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna). Nella giornata odierna verranno messi in palio cinque titoli: 100 metri maschili, salto in lungo maschile, lancio del martello maschile, 5000 metri femminili, 100 ostacoli. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grandissima protagonista grazie a stelle di primissimo piano.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA ALLE 11.30 E 20.00

Marcell Jacobs andrà a caccia del terzo titolo continentale consecutivo sul rettilineo: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 100 metri si presenterà in gran forma, forte del miglior crono stagionale a livello europeo (9.96 a Parigi) e pronto a fronteggiare gli avversari, tra cui spicca il britannico Romell Glave. Il velocista lombardo si giocherà tutto in serata: semifinale alle ore 21.32, poi la finale alle ore 22.47. Attenzione a Chituru Ali, argento due anni fa: se l’infortunio accusato agli Assoluti fosse superato, il comasco potrebbe dire la sua.

Riflettori puntati su Nadia Battocletti, chiamata a difendere lo scettro sui 5000 metri: appuntamento alle ore 20.25 con la principessa del mezzofondo tricolore, che ha tutte le carte in regola per imporsi sulla più breve da lei affrontata, anche se la Campionessa del Mondo dei 3000 metri indoor dovrà fare i conti con una concorrenza da non sottovalutare, come l’irlandese Sarah Healy, l’olandese Maureen Koster, la britannica Hannah Nuttall.

Francesco Inzoli sarà il grande outsider nella finale del salto in lungo, alle ore 21.26: il 21enne milanese ha firmato la miglior misura in qualifica (8.34 metri con vento oltre il limite) e proverà a sognare in un contesto dove spiccano grandi nomi come il greco Miltiadis Tentoglou, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, lo svizzero Simon Ehammer e il portoghese Gerson Baldé. Mattia Furlani non sarà della partita: il Campione del Mondo si è infortunato al primo salto di qualifica e ha chiuso la propria stagione.

In mattinata le qualificazioni del salto in alto con Gianmarco Tamberi chiamato a difendere la corona, Matteo Sioli in rampa di lancio dopo aver vinto due gare in Diamond League, Christian Falocchi fresco di 2.27 ed Edoardo Stronati. Giada Carmassi e Celeste Polzonetti inseguiranno la finale sui 100 ostacoli, un occhio alla batteria degli 800 metri con Eloisa Coiro e alla semifinale dei 400 metri con Edoardo Scotti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (martedì 11 agosto) agli Europei 2026 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.20 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 e su RaiSportHD nelle altre fasce orarie; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA OGGI

Martedì 11 agosto

11.33 Salto in alto (maschile), qualificazioni

11.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

11.45 400 ostacoli (femminile), semifinali

12.15 100 metri (maschile), batterie

12.40 110 ostacoli, batterie

13.05 800 metri (femminile), batterie

13.40 400 ostacoli (maschile), batterie

20.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

20.10 Lancio del martello (maschile), finale

20.25 5000 metri (femminile), finale

20.55 100 ostacoli, semifinali

21.16 Salto in lungo (maschile), finale

21.32 100 metri (maschile), semifinali

22.00 400 metri (maschile), semifinali

22.30 100 ostacoli, finale

22.47 100 metri (maschile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA

Martedì 11 agosto

11.33 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Christian Falocchi, Matteo Sioli, Edoardo Stronati, Gianmarco Tamberi

11.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni: Alessio Mannucci, Carmelo Musci, Enrico Saccomano

11.45 400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori

12.15 100 metri (maschile), batterie: Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo

12.40 110 ostacoli, batterie: Oliver Mulas

13.05 800 metri (femminile), batterie: Eloisa Coiro

13.40 400 ostacoli (maschile), batterie: Giacomo Bertoncelli, Alessio Sommacal

20.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Sonia Malavisi, Elisa Molinarolo, Virginia Scardanzan

20.25 5000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori

20.55 100 ostacoli, semifinali: Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti

21.16 Salto in lungo (maschile), finale: Francesco Inzoli

21.32 100 metri (maschile), semifinali: Marcell Jacobs, Chituru Ali, eventuali Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo

22.00 400 metri (maschile), semifinali: Edoardo Scotti

22.30 100 ostacoli, finale: eventuali Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti

22.47 100 metri (maschile), finale: eventuali Marcell Jacobs, Chituru Ali, Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, dalle ore 20.20 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino alla conclusione; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 14.00, dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Uno (canale 201) dalle ore 11.30 fino alla conclusione e dalle ore 20.35 fino alla conclusione, per gli abbonati; Sky Sport Arena (canale 204) in versione integrale, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.