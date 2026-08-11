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Europei nuoto 2026 oggi in tv: orari martedì 11 agosto, streaming, italiani in gara
Oggi, martedì 11 agosto, andrà in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Al Centre Aquatique Olympique, day-2 in cui le emozioni non mancheranno e in casa Italia si vorrà recitare un ruolo da protagonista.
LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30
Si comincia con le batterie dei 50 farfalla, con Elena Capretta, Costanza Cocconcelli e Silvia Di Pietro sui blocchetti di partenza. A seguire sarà la volta dei 100 stile libero maschili, col primatista italiano dei 200, Carlos D’Ambrosio, accompagnato da Lorenzo Ballarati, Manuel Frigo e dal detentore del primato nazionale di questa distanza, Alessandro Miressi.
A seguire sarà la votla dei 100 rana donne con Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte e Benedetta Pilato. Grandi attese su quello che faranno le azzurre, in particolare Pilato e Angiolini. Toccherà poi a Thomas Ceccon, che gareggerà nelle heat dei 200 dorso e poi in serata avrà la finale dei 50 farfalla.
A completamento delle batterie la staffetta mista mista e gli 800 stile libero con Luca De Tullio, Matteo Diodato e Davide Marchello. Da sottolineare nella sessione serale anche le finali con Sara Curtis (100 sl), Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo (100 rana) e Simona Quadarella (800 stile libero).
Le gare degli Europei senior 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.
EUROPEI NUOTO 2026 OGGI
Martedì 11 agosto
Batterie (dalle ore 09:30)
9:30 50 farfalla donne
9:44 100 stile libero uomini
10:12 100 rana donne
10:28 200 dorso uomini
10:45 4×100 mista mista
11:04 800 stile libero uomini
Semifinali e finali (dalle ore 18:30)
18:30 finale 200 dorso donne
18:37 finale 50 farfalla uomini
18:42 finale 100 stile libero donne
18:48 finale 100 rana uomini
18:54 semifinali 100 rana donne
19:03 semifinali 200 dorso uomini
19:25 semifinali 50 farfalla donne
19:32 semifinali 100 stile libero uomini
19:53 finale 800 stile libero donne
20:06 finale 4×100 mista mista
AZZURRI IN GARA
Batterie (dalle ore 09:30)
9:30 50 farfalla donne – Elena Capretta, Costanza Cocconcelli, Silvia Di Pietro
9:44 100 stile libero uomini – Lorenzo Ballarati, Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo, Alessandro Miressi
10:12 100 rana donne – Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte, Benedetta Pilato
10:28 200 dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore
10:45 4×100 mista mista – Italia
11:04 800 stile libero uomini – Luca De Tullio, Matteo Diodato, Davide Marchello
Semifinali e finali (dalle ore 18:30)
18:30 finale 200 dorso donne
18:37 finale 50 farfalla uomini – Thomas Ceccon
18:42 finale 100 stile libero donne – Sara Curtis
18:48 finale 100 rana uomini – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo
18:54 semifinali 100 rana donne
19:03 semifinali 200 dorso uomini
19:25 semifinali 50 farfalla donne
19:32 semifinali 100 stile libero uomini
19:53 finale 800 stile libero donne – Simona Quadarella
20:06 finale 4×100 mista mista
PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)
Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV
Diretta testuale: OA Sport