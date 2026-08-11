Europei nuoto 2026 oggi in tv: orari martedì 11 agosto, streaming, italiani in gara

Oggi, martedì 11 agosto, andrà in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Al Centre Aquatique Olympique, day-2 in cui le emozioni non mancheranno e in casa Italia si vorrà recitare un ruolo da protagonista.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Si comincia con le batterie dei 50 farfalla, con Elena Capretta, Costanza Cocconcelli e Silvia Di Pietro sui blocchetti di partenza. A seguire sarà la volta dei 100 stile libero maschili, col primatista italiano dei 200, Carlos D’Ambrosio, accompagnato da Lorenzo Ballarati, Manuel Frigo e dal detentore del primato nazionale di questa distanza, Alessandro Miressi.

A seguire sarà la votla dei 100 rana donne con Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte e Benedetta Pilato. Grandi attese su quello che faranno le azzurre, in particolare Pilato e Angiolini. Toccherà poi a Thomas Ceccon, che gareggerà nelle heat dei 200 dorso e poi in serata avrà la finale dei 50 farfalla.

A completamento delle batterie la staffetta mista mista e gli 800 stile libero con Luca De Tullio, Matteo Diodato e Davide Marchello. Da sottolineare nella sessione serale anche le finali con Sara Curtis (100 sl), Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo (100 rana) e Simona Quadarella (800 stile libero).

Le gare degli Europei senior 2026 di nuoto in corsia saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale.

EUROPEI NUOTO 2026 OGGI

Martedì 11 agosto

Batterie (dalle ore 09:30)

9:30 50 farfalla donne

9:44 100 stile libero uomini

10:12 100 rana donne

10:28 200 dorso uomini

10:45 4×100 mista mista

11:04 800 stile libero uomini

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

18:30 finale 200 dorso donne

18:37 finale 50 farfalla uomini

18:42 finale 100 stile libero donne

18:48 finale 100 rana uomini

18:54 semifinali 100 rana donne

19:03 semifinali 200 dorso uomini

19:25 semifinali 50 farfalla donne

19:32 semifinali 100 stile libero uomini

19:53 finale 800 stile libero donne

20:06 finale 4×100 mista mista

AZZURRI IN GARA

Batterie (dalle ore 09:30)

9:30 50 farfalla donne – Elena Capretta, Costanza Cocconcelli, Silvia Di Pietro

9:44 100 stile libero uomini – Lorenzo Ballarati, Carlos D’Ambrosio, Manuel Frigo, Alessandro Miressi

10:12 100 rana donne – Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Chiara Della Corte, Benedetta Pilato

10:28 200 dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore

10:45 4×100 mista mista – Italia

11:04 800 stile libero uomini – Luca De Tullio, Matteo Diodato, Davide Marchello

Semifinali e finali (dalle ore 18:30)

18:30 finale 200 dorso donne

18:37 finale 50 farfalla uomini – Thomas Ceccon

18:42 finale 100 stile libero donne – Sara Curtis

18:48 finale 100 rana uomini – Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo

18:54 semifinali 100 rana donne

19:03 semifinali 200 dorso uomini

19:25 semifinali 50 farfalla donne

19:32 semifinali 100 stile libero uomini

19:53 finale 800 stile libero donne – Simona Quadarella

20:06 finale 4×100 mista mista

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, European Aquatics TV

Diretta testuale: OA Sport