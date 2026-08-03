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LIVE Europei 2026, lunedì 3 agosto in DIRETTA: tocca a Jodoin Di Maria, Italia ambiziosa nell’artistico
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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026
IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI TUFFI 2026
IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ARTISTICO 2026
Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale di tutti gli eventi che assegnano un titolo per gli Europei senior 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle rassegne continentali di tuffi e nuoto artistico: tutti i risultati delle gare di oggi, lunedì 3 agosto, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI DI NUOTO ARTISTICO E GLI AZZURRI IN GARA
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