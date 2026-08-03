Europei tuffi 2026 oggi: orari 3 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, lunedì 3 agosto, andrà in scena la quarta giornata di gara. A Parigi le emozioni non mancheranno e all’Olympic Aquatics Centre i tuffi regaleranno non poche emozioni. Un day-4 in cui l’Italia cercherà di rimpinguare il proprio bottino di medagliere conquistato fino ad ora.

Il programma di gare inizierà dalle ore 13:00 con i preliminari della gara femminile dalla piattaforma. Sarah Jodoin Di Maria e Matilde Marzetti saranno le rappresentanti nostrane. Attese ci sono sul conto dell’italo-canadese, capace di conquistare un anno fa ad Antalya (Turchia), l’ambitissimo oro dai 10 metri. Vedremo se Jodoin Di Maria saprà dare un seguito.

Nella sessione serale, a precedere l’atto conclusivo dalla piattaforma, ci sarà la prova maschile del sincro dai tre metri. In questa prova sarà la coppia dei giovani Matteo Santoro e Stefano Belotti che andrà a caccia di soddisfazioni, in un contesto altamente qualificato e non semplice.

La quarta giornata degli Europei 2026 di tuffi andrà in scena quest’oggi, lunedì 3 agosto. Il day-4 sarà trasmesso in diretta tv da Rai 2 HD, RaiSport HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, RaiPlay Sport 1 (solo per i preliminari della piattaforma), SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

EUROPEI TUFFI 2026 OGGI

Lunedì 3 agosto

13:00 Preliminari, piattaforma 10 metri femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

19:00 Finale sincro 3 metri maschile – Diretta tv su Rai 2 HD (19:00-20:30; 21:20 alla fine), RaiSport HD (20:30-21:20), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

21:15 Finale piattaforma 10 metri femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

AZZURRI IN GARA

Lunedì 3 agosto

13:00 Preliminari, piattaforma 10 metri femminile – Sara Jodoin Di Maria, Matilde Marzetti

19:00 Finale sincro 3 metri maschile – Matteo Santori/Stefano Belotti

21:15 Finale piattaforma 10 metri femminile – eventualmente (Sara Jodoin Di Maria, Matilde Marzetti)

PROGRAMMA EUROPEI TUFFI 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, RaiSport HD (cambio di rete per il tg), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, RaiPlay Sport 1 (solo per i preliminari della piattaforma), SkyGo, NOW ed European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport