Europei nuoto artistico 2026 oggi: orari 3 agosto, tv, streaming, italiani in gara

Proseguiranno con una quarta giornata ricca di eventi gli Europei di nuoto artistico 2026. Nell’impianto di Parigi, dove si sono tenute le Olimpiadi 2024, andrà in scena un day-4 con ben tre titoli continentali da assegnare. A differenza dei primi tre giorni di gare, oggi il programma propone due finali già nella mattinata, prima dell’ultimo atto del team free nel pomeriggio.

Si inizia infatti alle ore 09.00 con la finale del solo libero donne dove Enrica Piccoli cercherà da outsider una medaglia. Successivamente sarà la volta della finale del solo libero uomini con Filippo Pelati che vuole nuovamente stupire. Dopo l’argento della giornata iniziale ed il bronzo in coppia con Lucrezia Ruggiero, il classe 2007 punta al bersaglio grosso per arricchire il medagliere italiano.

Dove vedere in tv la quarta giornata degli Europei di nuoto artistico 2026? La diretta tv sarà visibile in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206). Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW Tv ed European Aquatics Tv. OA Sport vi fornirà come sempre la diretta live testuale integrale degli eventi.

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2026

Lunedì 3 agosto

Ore 09.00 Finale solo libero donne – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

Ore 10.15 Finale solo libero uomini – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

Ore 16.00 Finale team free – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Max (206)

ITALIANI IN GARA

Finale solo libero donne – Piccoli Enrica

Finale solo libero uomini – Pelati Filippo

Finale team free – Italia

DOVE VEDERE GLI EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW TV ed European Aquatics Tv

Diretta Live testuale: OA Sport