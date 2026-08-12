Europei atletica 2026, il programma di domani (13 agosto): orari, tv, streaming, azzurri in gara

Domani, giovedì 13 agosto, si disputerà il day-4 dei Campionati Europei di atletica 2026 in programma all’Alexander Stadium di Birmingham (in Gran Bretagna). Nella quarta giornata della rassegna continentale verranno assegnati altri sette titoli: salto triplo, salto con l’asta, 3000 siepi e 200 metri per il settore femminile; lancio del disco, decathlon e 800 metri al maschile.

L’Italia potrà giocarsi almeno un paio di carte da medaglia molto pesanti, con Erika Saraceni e Dariya Derkach che si presentano alla finale del triplo dopo aver occupato le prime due piazze in qualificazione. Molto interessante anche l’ultimo atto degli 800 metri, se Francesco Pernici dovesse superare le semifinali, mentre Eloisa Coiro ed Anna Polinari puntano alla qualificazione in finale rispettivamente negli 800 e sul giro di pista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming della quarta giornata degli Europei di Birmingham. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport), Sky Sport Uno (sessione mattutina e dalle 20.20 in poi) e Sky Sport Arena; in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA DOMANI

Giovedì 13 agosto

11.33 Decathlon, 110 ostacoli

11.55 Salto in alto (femminile), qualificazioni

12.05 200 metri (maschile), batterie

12.20 Decathlon, lancio del disco

12.30 3000 siepi (maschile), batterie

13.10 800 metri (femminile), semifinali

13.45 400 metri (femminile), semifinali

14.00 Decathlon, salto con l’asta

14.48 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

19.35 Decathlon, tiro del giavellotto

20.40 Salto triplo (femminile), finale

20.50 Salto con l’asta (femminile), finale

21.05 200 metri (maschile), semifinali

21.29 3000 siepi (femminile), finale

21.45 Lancio del disco (maschile), finale

22.10 Decathlon, 1500 metri

22.28 800 metri (maschile), finale

22.50 200 metri (femminile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA DOMANI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.00 fino al termine della sessione mattutina e dalle 20.30 alle 21.00; Rai 2 dalle 11.30 alle 13.00, dalle 20.15 alle 20.30 e dalle 21.00 fino alla conclusione; Sky Sport Uno (tutta la sessione mattutina e dalle 20.20 in poi) e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI EUROPEI ATLETICA

Decathlon: Dario Dester, Alberto Nonino.

Salto in alto (femminile), qualificazioni: Marta Morara, Idea Pieroni, Asia Tavernini.

200 metri (maschile), batterie: Filippo Dezza, Eduardo Longobardi.

3000 siepi (maschile), batterie: Yassin Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami.

800 metri (femminile), semifinali: Eloisa Coiro.

400 metri (femminile), semifinali: Anna Polinari, ev. Alice Mangione e Alessandra Bonora.

Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni: Michele Fina, Giovanni Frattini.

Salto triplo (femminile), finale: Dariya Derkach, Erika Saraceni.

200 metri (maschile), semifinali: Fausto Desalu, ev. Filippo Dezza e Eduardo Longobardi.

800 metri (maschile), finale: ev. Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici.

200 metri (femminile), finale: ev. Elena Cambiolo, Vittoria Fontana, Dalia Kaddari.