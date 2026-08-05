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Il bis di Ginevra Taddeucci: “Ero fusa, nel finale non capivo niente. Siamo in tanti forti in Italia”

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20 minuti fa

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Ginevra Taddeucci
Ginevra Taddeucci / LaPresse

Ginevra Taddeucci concede il bis, e dopo aver vinto nella giornata di ieri la 10 km, conquista l’oro anche nella 5 km agli Europei senior 2026 di nuoto di fondo, in corso di svolgimento a Parigi, in Francia: nella Senna l’azzurra subito dopo l’affermazione odierna confida ai microfoni di Rai 2 HD le proprie sensazioni.

Le prime parole a caldo: “Parigi continua a portarmi fortuna, spero di continuare così. Ho fatto più fatica del previsto, mi sentivo pesante e un po’ stanca dopo la 10 km di ieri. Cercavo il podio e non pensavo di vincere. È sempre bello salire sul podio assieme a delle compagne, siamo una squadra fortissima e molto lunga. Con Barbara ci conosciamo molto bene e in gara cerchiamo di aiutarci tanto“.

Il convulso finale: “Ero proprio fusa ormai, perché non ne avevo più, poi c’è questo pezzo finale che è infinito, non arrivavo più. La mia dose di gambe è limitatissima, tipo 50-100 metri, non vedevo chi c’era dietro, non sapevo quanta gente avevo, quindi è stato veramente difficile, non capivo niente quindi sono partita, anche troppo presto, ma vedevo la gente che mi risaliva“.

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Prima doppietta di un’azzurra su 5 e 10 km: “Non me l’aspettavo, soprattutto perché oggi mi sono tuffata e ho detto che era tosta, infatti cercavo di rimanere più coperta possibile, volevo partire proprio all’ultimo, però mi risalivano e con la stanchezza che avevo addosso non sapevo quanta fatica potessi fare per risalire, quindi è andata bene, ho faticato però è andata bene“.

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