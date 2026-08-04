LA STELLA DELLA SENNA! Ginevra Taddeucci campionessa d’Europa della 10 km! Bronzo Linda Caponi!

La Senna si è tinta d’azzurro nella 10 km femminile degli Europei 2026 di nuoto di fondo. Nelle acque libere del fiume parigino, Ginevra Taddeucci ha conquistato una splendida medaglia d’oro al termine di una gara interpretata in maniera impeccabile. A completare una giornata memorabile per i colori italiani è stato il bronzo di Linda Caponi, compagna di allenamento, per la grande soddisfazione del tecnico Giovanni Pistelli.

La “Stella della Senna” è stata ancora una volta la nuotatrice toscana, che ha riportato alla mente il bronzo olimpico conquistato proprio a Parigi due anni fa, in un contesto reso particolarmente insidioso dalle correnti del fiume. Anche questa volta Taddeucci ha dato prova di una straordinaria capacità di lettura della gara, costruendo il successo con lucidità, pazienza e intelligenza tattica.

In marcatura strettissima dell’ungherese Viktoria Mihalyvari-Farkas, quasi fosse il miglior Franco Baresi sul rettangolo verde, l’azzurra ha sfruttato alla perfezione la scia della magiara. Ha osservato, studiato ogni movimento dell’avversaria e atteso il momento giusto per sferrare l’attacco decisivo.

L’accelerazione è arrivata nell’ultimo giro. Taddeucci ha cambiato marcia, imponendo un ritmo semplicemente insostenibile per tutte le rivali. Bracciate rapide ed efficaci, una presa d’acqua poderosa e un vantaggio che, metro dopo metro, si è dilatato fino a diventare incolmabile. Con il tempo di 2:07:49.9, l’azzurra ha tagliato il traguardo in solitaria, precedendo di 9″9 Mihalyvari-Farkas e di 13″5 una brillante Caponi. Quest’ultima, nonostante la limitata esperienza a questi livelli, ha gestito la gara con grande maturità, respingendo anche il tentativo di rimonta della polacca Klaudia Tarasiwicz, quarta a 17″0. Ha completato la top-5 la spagnola Angela Martínez Guillén, staccata di 21″5.

Grazie a questo successo, Taddeucci diventa la terza italiana della storia a conquistare il titolo europeo nella 10 km, dopo Martina Grimaldi e Rachele Bruni. Per la 27enne di Poggibonsi (Caponi), invece, si tratta della prima medaglia in carriera nelle acque libere. Un risultato che assume un valore ancora più significativo considerando che le due azzurre hanno regalato all’Italia le medaglie numero 100 e 101 della propria storia agli Europei di nuoto di fondo.