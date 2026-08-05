Jonathan Milan inesorabile: tris al Giro di Polonia! Anche Romele sul podio

Non c’è due senza tre. Di forza, di prepotenza e di voglia, Jonathan Milan si è preso anche la terza tappa al Giro di Polonia 2026. Ennesimo sprint vincente per il ciclista azzurro, arrivato per primo al traguardo dopo un percorso di 193.5 km che ha visto la partenza da Gorzów Wielkopolski e l’arrivo in quel di Zielona Góra.

La frazione è stata contrassegnata da una fuga a tre, poi diventata a sei, che ha visto protagonisti Enzo Paleni (Groupama – FDJ United), Dries De Bondt (Team Jayco AlUla, Taco van der Hoorn (Lotto Intermarché), Matteo Sobrero (Lidl-Trek), Fabio Christen (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) e Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), ripresi quando mancavano 3 km all’arrivo.

All’interno degli ultimi 1000 metri è quindi arrivata la solita magia del corridore in forza alla Lidl-Trek, abile a trovarsi al centro, guadagnando sempre più spazio, che gli ha consentito di arginare senza patemi Noah Hobbs (EF Education – EasyPost) ed un ottimo Alessandro Romele (XDS Astana Team), piazzatosi sul gradino più basso del podio.

Nella classifica generale l’italiano conserva ancora un vantaggio di 18 secondi su Paul Magnier (Soudal Quick-Step), mentre Hobss è lontano 20 secondi. Domani, giovedì 6 agosto, si correrà la quarta frazione, con partenza da Żagań ed arrivo in salita a Karpacz dopo 176 km.