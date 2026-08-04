Florian Wellbrock vince da favorito la 10 km nella Senna. Paltrinieri e Guidi ai piedi del podio

È di Florian Wellbrock la medaglia d’oro nella 10 km di nuoto di fondo disputata nella Senna, teatro della prova inaugurale degli Europei 2026 delle acque libere. Nel fiume parigino, il campione del mondo in carica si è imposto con una condotta di gara tanto efficace quanto inaspettata.

Il tedesco ha interpretato la prova secondo il suo marchio di fabbrica, prendendo subito il comando e imponendo il ritmo al gruppo fin dalle prime bracciate. Nel settimo degli otto giri in programma, un’anomalia rispetto alle tradizionali sei tornate, Wellbrock sembrava però accusare un momento di difficoltà, ritrovandosi alle spalle dell’ungherese David Betlehem, vincitore della Coppa del Mondo 2026 e bronzo olimpico, e del connazionale Oliver Klemet, argento ai Giochi.

Nell’ultimo giro, invece, il fuoriclasse tedesco ha cambiato completamente volto alla gara. Grazie a una gestione delle energie impeccabile, ha sferrato un attacco deciso, dimostrando di avere più brillantezza di tutti e sorprendendo anche Betlehem, che sembrava ormai lanciato verso il titolo continentale.

Wellbrock ha così completato la propria collezione di successi conquistando anche l’unico titolo europeo che ancora mancava al suo palmarès. Il tedesco ha chiuso in 1:55:18.3, precedendo Betlehem di 2″1 e Klemet di 6″4.

E gli azzurri? Resta un pizzico di rammarico per la gestione della fase decisiva della gara. Negli ultimi due giri gli italiani sono rimasti troppo arretrati, senza riuscire ad agganciarsi al gruppo di testa nel momento cruciale. Una volta formatosi il terzetto di vertice, recuperare si è rivelato impossibile.

Gregorio Paltrinieri era stato protagonista nella prima metà della prova, restando a lungo nelle posizioni di vertice alle spalle di Wellbrock. Successivamente, però, ha perso contatto con i migliori e non è riuscito a rispondere all’accelerazione decisiva.

Per il campione emiliano è così arrivato un quarto posto a 16″4 dal vincitore, davanti all’altro azzurro Marcello Guidi, quinto a 18″4, anch’egli penalizzato da un’azione tardiva nella fase decisiva. Settima posizione, infine, per Andrea Filadelli, che ha concluso con un ritardo di 28″5 dalla vetta.