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Medagliere Europei nuoto di fondo 2026: Germania al comando

Pubblicato

33 secondi fa

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Per approfondire:
Gregorgio Paltrinieri
Gregorio Paltrinieri / IPA Agency

Gli Europei 2026 di nuoto di fondo si disputano a Parigi da martedì 4 a sabato 8 agosto: sarà la capitale della Francia a ospitare la rassegna continentale, l’appuntamento più importante di questa stagione. Le acque della Senna faranno da cornice all’evento, che prevede lo svolgimento delle 10 km (la distanza prevista anche alle Olimpiadi), delle 5 km, del format knock-out e della staffetta mista. L’Italia trascinata da Gregorio Paltrinieri cercherà di essere grande protagonista. Di seguito il medagliere degli Europei di nuoto di fondo.

MEDAGLIERE EUROPEI NUOTO DI FONDO 2026

P. NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 Germania 1 0 1 2
2 Ungheria 0 1 0 1
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