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10 secondi fa

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Le assenze di Jannik Sinner e Jasmine Paolini e le eliminazioni di 5 dei 7 italiani presenti nel tabellone ATP, riducono notevolmente la spedizione tricolore al Masters 1000 di Cincinnati.

Lorenzo Musetti sembra avere un percorso sulla carta più accessibile, mentre Flavio Cobolli dovrà affrontare al prossimo turno il giovane spagnolo Rafa Jódar, protagonista di una prestazione dominante contro Alejandro Tabilo, sconfitto con appena 3 game lasciati.

Di questo e molto altro parleremo in diretta a:
🎾 TennisMania in diretta alle ore 8
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#TennisMania #Cincinnati #Masters1000 #Musetti #Cobolli #Sinner #Paolini #Tennis #ATP

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