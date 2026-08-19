CiclismoStrada
Jonathan Milan vince al fotofinish la tappa inaugurale del Renewi Tour. Battuto Olav Kooij
Si apre con la vittoria di Jonathan Milan la 21esima edizione del Renewi Tour. Al termine di una prima frazione caratterizzata dalla pioggia e da un finale confuso, l’italiano è riuscito ad imporsi nella volata della prima frazione, anticipando al fotofinish Olav Kooij e conquistando la prima maglia di leader della generale. Per il portacolori della Lidl-Trek si tratta della 37esima affermazione in carriera.
La prima tappa della corsa a tappe belga si è sviluppata intorno al circuito di Diest per un totale di 191.3 chilometri. Dopo poco si è formata la fuga di giornata con cinque attaccanti: Lionel Taminiaux (Lotto Intermarchè), Timo Kielich (Visma), Dries De Bondt (Team Jayco Alula), Carl-Frederik Bevort (Uno-X Mobility), Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
I fuggitivi hanno superato insieme le insidie del percorso (gli strappi di Huevelstraat e Kerkstraat), proseguendo fino ai chilometri finali. Il gruppo però si è riavvicinato nel finale ed i cinque sono stati ripresi nell’ultimo chilometro. La confusa volata è stata lanciata da Jonathan Milan che è riuscito a resistere alla rimonta di Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team). Terza piazza per Tim Merlier (Soudal Quick-Step).