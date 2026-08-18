22 medaglie, 10 ori e il primo posto nel medagliere: l’Italia dell’atletica chiude un’altra edizione straordinaria dei Campionati Europei, confermandosi ai vertici del continente dopo il trionfo di Roma 2024.

Nello speciale Sprint Zone tracciamo il bilancio di una settimana ricchissima di emozioni insieme a Cesare Rizzi, addetto stampa della FIDAL Lombardia e recentemente referente stampa della FIDAL ai Mondiali Under 20 di Eugene.

Un’attenzione particolare è dedicata alla spettacolare ultima serata di Birmingham, culminata nel successo della 4×400 maschile: l’Italia ha conquistato l’oro in 2:59.16, precedendo la Gran Bretagna di appena tre centesimi. Un risultato decisivo anche per il medagliere, perché a posizioni invertite sarebbero stati proprio i britannici a chiudere davanti agli azzurri.

Ma Birmingham 2026 è stato molto altro: 10 titoli europei, 6 argenti e 6 bronzi, per un totale di 22 podi e una Nazionale capace ancora una volta di essere protagonista in moltissime specialità.

Quali sono stati i risultati più importanti? Chi ha sorpreso maggiormente? Dove può ancora crescere l’atletica italiana? E cosa lascia Birmingham in prospettiva futura?

Cesare Rizzi e Ferdinando Savarese analizzano protagonisti, risultati, sorprese e indicazioni emerse dagli Europei 2026.

Conduce: Ferdinando Savarese

Ospite: Cesare Rizzi

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