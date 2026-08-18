Ekaterina Antropova schiacciatrice agli Europei 2026: Julio Velasco rilancia definitivamente l’esperimento? Ancora un colpo di scena nelle scelte dell’Italia del volley femminile alla vigilia della rassegna continentale che scatterà venerdì 21 agosto a Göteborg.

Dopo il grave infortunio di Loveth Omoruyi, Velasco ha definito le 14 azzurre per gli Europei: Merit Adigwe è stata convocata come opposta insieme a Paola Egonu, mentre Antropova figura tra le quattro schiacciatrici-ricevitrici con Myriam Sylla, Stella Nervini e Gaia Giovannini.

Una decisione che riapre uno dei temi tattici più interessanti della stagione azzurra. Antropova aveva già giocato da schiacciatrice nelle prime due settimane di VNL, prima che Velasco decidesse di interrompere l’esperimento e riportarla nel suo ruolo naturale. Ora il cambio di scenario: l’infortunio di Omoruyi e la convocazione di Adigwe permettono nuovamente al CT di utilizzare Antropova in posto 4 ed Egonu opposta, con la possibilità di schierare contemporaneamente due delle attaccanti più potenti del panorama internazionale.

È soltanto una soluzione d’emergenza oppure Velasco aveva già in mente di riproporre Antropova in banda? Quali equilibri cambiano per l’Italia? E quale sarà il sestetto titolare agli Europei?

Ne parliamo nella puntata speciale di Volley Night, con Simona Bastiani alla conduzione insieme a Laura Partenio e Paolo Cozzi. Analisi, scenari e prospettive dell’Italia alla vigilia degli Europei di volley femminile 2026.

Scrivete nei commenti la vostra scelta: Antropova schiacciatrice ed Egonu opposta oppure Antropova nel suo ruolo naturale?

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