Francesco Pernici: “Ho provato ad adottare una tattica completamente diversa dal solito”

Francesco Pernici si classifica quinto nella finale degli 800 metri piani maschili agli Europei senior 2026 di atletica leggera: l’azzurro cambia tattica, si pone in fondo al gruppo e risale nel rettilineo conclusivo, ma non abbastanza per arrivare sul podio. Le parole dell’italiano ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi della condotta di gara dell’azzurro: “Tutto sommato sono contento di come sia andata questa finale, chiaramente le aspettative erano molto più alte, sono comunque entrato in pista con la testa libera, con l’idea di divertirmi. Ho provato ad adottare una tattica completamente diversa dal solito, cercando di esaltare il mio punto forte, ovvero il finale di gara, purtroppo non è bastato per un soffio, però farò tesoro di questa grande esperienza per le prossime gare importanti“.

La finale odierna come punto di partenza: “Questa esperienza mi lascia tanta consapevolezza, sono sicuro che avrò la mia rivincita, continuerò a lavorare sodo, con la testa, coi piedi per terra, so dove voglio arrivare. Sono sicuro che un giorno il duro lavoro mi ripagherà“.