Atletica, nel decathlon perdono terreno Dario Dester ed Alberto Nonino. Al comando Leo Neugebauer

Sono completate otto delle dieci prove del decathlon agli Europei senior 2026 di atletica leggera, in corso a Birmingham, in Gran Bretagna: quando mancano alla conclusione lancio del giavellotto e 1500 metri, Dario Dester è 15° con 6497 punti, mentre Alberto Nonino è 19° con 6177.

Nei 110 ostacoli Dario Dester viene rallentato da due tocchi alla terza ed la quarta barriera e chiude con 14.79 (875 punti), mentre Alberto Nonino termina in 15.15 (831), ma la notizia è il forfait dell’estone Johannes Erm, campione in carica e quinto in classifica dopo cinque prove. Il migliore è il transalpino Makenson Gletty in 14.18 (951).

Nel lancio del disco Dario Dester mette a segno un solo tentativo valido, il primo, con cui raggiunge i 39.80 metri (660 punti), poi incappa in due nulli, mentre fa leggermente peggio Alberto Nonino, che si ferma a 38.71 (638). Miglior misura del tedesco Leo Neugebauer, primo con 54.31 (961).

Nel salto con l’asta Alberto Nonino si issa fino a 4.90 (880 punti), mentre Dario Dester si ferma a 4.50 (760), nella prova in cui l’unico a spingersi a quota 5.10 (941) è il tedesco Amadeus Gräber. In classifica generale comanda l’altro tedesco Leo Neugebauer, primo con 7181 punti ed unico sopra quota 7000.