Atletica, Giovanni Frattini centra la finale nel lancio del giavellotto agli Europei

Ci sarà un azzurro nella finale del lancio del giavellotto maschile agli Europei senior 2026 di atletica leggera: a Birmingham, in Gran Bretagna, Giovanni Frattini supera le qualificazioni nel primo pomeriggio italiano, mentre non ce la fa Michele Fina.

Nel Gruppo B delle qualificazioni il terzo ed ultimo lancio è quello buono per Giovanni Frattini, che cresce man mano e, dopo il 77.11 del primo tentativo ed il 78.43 del secondo, trova la misura di 80.54, personale stagionale, all’ultimo lancio e stacca il pass per l’ultimo atto con la settima misura complessiva.

Nel Gruppo A, invece, non ce la fa Michele Fina, che dopo il 72.84 del primo tentativo si migliora fino a 77.56 con il secondo lancio, ma il nullo alla terza prova gli preclude la possibilità di entrare in finale: l’azzurro chiude al 17° posto assoluto, per l’ultimo atto occorreva fare più di 78.88.

I migliori delle qualificazioni sono due tedeschi, con Julian Weber primo con 84.02 davanti al connazionale Nick Thumm, secondo con 83.49, ma va oltre gli 82.00 del passaggio diretto in finale anche il polacco Dawid Wegner, terzo con 82.40.